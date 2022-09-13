Врач Мхитарян назвала физическую активность одним из способов восстановить память после COVID-19

Заведующая лабораторией нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Элен Мхитарян рассказала, как восстановить память после COVID-19.

«Всё зависит от возраста и от нарушений, которые у человека до этого были. В большинстве случаев нарушения памяти обратимы. Они незаметно появляются и незаметно исчезают. Многие отмечают, что вдруг всё восстановилось», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, если у молодого человека после инфекции заметно ухудшилась память, то очень помогают тренировка памяти и физическая активность. Как отметила Мхитарян, даже обычных прогулок около часа в день может быть достаточно.

Если же речь идёт о пожилом пациенте, то лучше обратиться к специалисту, чтобы детально исследовать память и начать лечение, считает Мхитарян.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.