Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает РИА Новости.

«Назначить Багаудину Костоеву наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, Али Белхороеву — на срок 20 лет, Батыру Тумгоеву — на срок 18 лет… с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявила судья.

В июле коллегия присяжных заседателей признала трёх подсудимых виновными в убийстве.

Тело Калмановича нашли днём 2 ноября 2009 года в Mercedes-Benz, стоявшем в Новодевичьем проезде в Москве. Водитель бизнесмена был ранен, но выжил.

В начале сентября в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Источник в правоохранительных органах сообщил, что убитый — бизнесмен Михаил Котов.

Подозреваемый в убийстве задержан.