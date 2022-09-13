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Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 и грипп не отличить по клиническим проявлениям

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 и грипп невозможно отличить по клиническим проявлениям.
Иммунолог Крючков заявил, что COVID-19 и грипп не отличить по клиническим проявлениям
  • Gettyimages.ru
  • © Lane Oatey / Blue Jean Images

«По клинике никак не отличить. Симптомы схожие у большинства людей. Подавляющее большинство случаев коронавируса лёгкие, и, соответственно, отличить в этом случае COVID-19 от гриппа невозможно», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, для точной постановки диагноза есть лабораторные исследования, ПЦР, тесты на антиген.

Как отметил Крючков, если человек уже выздоровел и хочет узнать, чем именно он переболел, то можно сдать тест на антитела.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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