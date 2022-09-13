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Названы вакансии с самой высокой зарплатой для специалистов в области ИТ в России

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что специалистам в сфере ИТ в России предлагают зарплату от 73 038 до 106 091 рубля в месяц, при этом в Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.
Названы вакансии с самой высокой зарплатой для специалистов в области ИТ в России
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez

Об этом пишут «Известия».

Так, одну из самых высоких заработных плат предлагают в Москве старшему бэкенд-разработчику Node.js — до 350 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге ищут Middle Data Scientist на 250 тыс. рублей, в Татарстане — разработчика Java на зарплату до 200 тыс. рублей, в Хабаровске — инженера-программиста с оплатой до 200 тыс. рублей в месяц.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи 27—30 сентября состоится Всероссийская неделя охраны труда.

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