Названы вакансии с самой высокой зарплатой для специалистов в области ИТ в России

Сервис «Работа.ру» провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что специалистам в сфере ИТ в России предлагают зарплату от 73 038 до 106 091 рубля в месяц, при этом в Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза.

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