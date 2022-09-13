Названы вакансии с самой высокой зарплатой для специалистов в области ИТ в России
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Об этом пишут «Известия».
Так, одну из самых высоких заработных плат предлагают в Москве старшему бэкенд-разработчику Node.js — до 350 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге ищут Middle Data Scientist на 250 тыс. рублей, в Татарстане — разработчика Java на зарплату до 200 тыс. рублей, в Хабаровске — инженера-программиста с оплатой до 200 тыс. рублей в месяц.
Ранее ФАН сообщало, что в Сочи 27—30 сентября состоится Всероссийская неделя охраны труда.