Вирусолог Чумаков выразил мнение, что бессимптомные носители COVID-19 являются основными распространителями вируса
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«Сейчас идёт тотальное распространение коронавируса. В основном за счёт бессимптомных случаев, когда люди не понимают, что они являются источником заразы. Вообще, очень трудно выявить и обезопасить себя от заболевания. Это всё не очень приятно, но, с другой стороны, само заболевание слабо патогенное», — рассказал Чумаков в разговоре с URA.RU.
Вирусолог, в частности, отметил, что COVID-19 движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.