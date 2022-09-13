Вирусолог Чумаков выразил мнение, что бессимптомные носители COVID-19 являются основными распространителями вируса

Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются основными распространителями инфекции.

«Сейчас идёт тотальное распространение коронавируса. В основном за счёт бессимптомных случаев, когда люди не понимают, что они являются источником заразы. Вообще, очень трудно выявить и обезопасить себя от заболевания. Это всё не очень приятно, но, с другой стороны, само заболевание слабо патогенное», — рассказал Чумаков в разговоре с URA.RU.

Вирусолог, в частности, отметил, что COVID-19 движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.