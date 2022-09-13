Экономист Иванова-Швец напомнила о денежных выплатах за долгий брак

Граждане, которые отметили золотую свадьбу, могут претендовать на денежную выплату от властей в 19 регионах России, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила», — пояснила она в комментарии агентству «Прайм».

Иванова-Швец подчеркнула, что на выплаты могут претендовать только пары, которые прожили в зарегистрированном браке от 50 лет. Впоследствии они получают денежные средства от государства каждые пять или десять лет. Другие условия зависят от региона проживания.

Чтобы получить выплату, супруги должны обратиться с заявлением в органы соцобеспечения.

Ранее в Тюменской области более 3,2 тыс. семейных пар обратились за выплатой к юбилею семейной жизни. Им выплачено более 58 млн рублей.

В Москве в прошлом году выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет получили более 23 тыс. пар. Из них 68 пар отметили 70-летний юбилей.