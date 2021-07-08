В Москве назвали число пар, получивших выплаты к юбилею семейной жизни

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, сколько пар в 2020 году получили выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет.
В Москве назвали число пар, получивших выплаты к юбилею семейной жизни
  • © Ю. Иванко / Mos.ru

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«С особым почтением город относится к юбилярам супружеской жизни. Только в прошлом году выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет получили более 23 тыс. пар. Из них 68 пар отметили 70-летний юбилей», — уточнила Ракова.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Санкт‑Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году.

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