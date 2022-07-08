В Тюменской области рассказали о выплатах для пар, отметивших золотой юбилей

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В Тюменской области более 3,2 тыс. семейных пар обратились за выплатой к юбилею семейной жизни. Им выплачено более 58 млн рублей.
В Тюменской области рассказали о выплатах для пар, отметивших золотой юбилей
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор в марте 2022 года.

«В Тюменской области много примеров счастливых семейных союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и ещё более значимые юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом становится всё больше», — заявил Моор, поздравляя жителей с Днём семьи, любви и верности.

Ранее progorod43 сообщал, что в прошлом году в Кировской области в брак чаще всего вступали жители от 25 до 34 лет. Всего в 2021 году в регионе зарегистрировали 6243 брака.

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