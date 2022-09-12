Минпросвещения распределило тему СВО по урокам «Разговоры о важном» в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в течение учебного года будут изучать тему специальной военной операции на Украине на уроках «Разговоры о важном».

«Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы всё, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Отмечается, что «Разговоры о важном» будут проходить в формате классного часа в начале каждой учебной недели.

Приоритетными целями данного цикла уроков станут просвещение в области истории и гражданское воспитание.

Первый урок в таком формате прошёл 5 сентября.

Ранее первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев сообщил, что ведомство подготовило методические рекомендации для проведения киноуроков на исторические темы в школах.