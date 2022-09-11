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Минпросвещения России подготовило рекомендации по проведению киноуроков в школах

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Министерство просвещения России подготовило методические рекомендации для проведения киноуроков на исторические темы в школах, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Проект «Киноуроки в школе» мы, безусловно, поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — цитирует ТАСС Бугаева.

По его словам, идёт работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для учителей и учеников с полезным контентом, в подготовке которого принимают участие Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медицинским показаниям.

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