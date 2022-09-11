Минпросвещения России подготовило рекомендации по проведению киноуроков в школах
«Проект «Киноуроки в школе» мы, безусловно, поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — цитирует ТАСС Бугаева.
По его словам, идёт работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для учителей и учеников с полезным контентом, в подготовке которого принимают участие Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медицинским показаниям.