В Госдуме прокомментировали запрет на использование телефонов на уроках

Член комитета нижней палаты парламента по просвещению Эльвира Аиткулова положительно оценила запрет на использование мобильных телефонов на уроках с начала нового учебного года в российских школах.

«Использование гаджетов на уроках сильно мешает образовательному процессу, невозможно одновременно быть в телефоне, слушать учителя и писать, это всё снижает качество получения информации. Идея правильная, необходимо регулировать эту историю», — заявила она в радиостанции «Говорит Москва».

Аиткулова отметила, что речь идёт о культуре поведения и к новой норме следует привыкнуть.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медицинским показаниям.