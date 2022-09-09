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В Госдуме прокомментировали запрет на использование телефонов на уроках

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Член комитета нижней палаты парламента по просвещению Эльвира Аиткулова положительно оценила запрет на использование мобильных телефонов на уроках с начала нового учебного года в российских школах.
В Госдуме прокомментировали запрет на использование телефонов на уроках
  • РИА Новости

«Использование гаджетов на уроках сильно мешает образовательному процессу, невозможно одновременно быть в телефоне, слушать учителя и писать, это всё снижает качество получения информации. Идея правильная, необходимо регулировать эту историю», — заявила она в радиостанции «Говорит Москва».

Аиткулова отметила, что речь идёт о культуре поведения и к новой норме следует привыкнуть.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что детей нельзя лишать смартфонов в школах, если они нужны по медицинским показаниям.

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