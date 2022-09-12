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VK начала переадресацию с бывшей главной страницы «Яндекса» на «Дзен»

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Компания VK начала переадресацию с бывшей главной страницы «Яндекса» на сайт dzen.ru, который перешёл под управление корпорации после завершения сделки по передаче сервисов «Новости» и «Дзен».

«Бывшая главная «Яндекса» — yandex.ru — становится порталом dzen.ru и переходит под управление VK. Пользователи, которые пытаются попасть на страницы yandex.ru или zen.yandex.ru, будут автоматически попадать на dzen.ru», — сказали ТАСС в пресс-службе.

12 сентября компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем стала VK.

30 августа Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом».

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