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Аксёнов назвал предательским поведением скандирование проукраинских лозунгов

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал предательством скандирование проукраинских лозунгов на публичных мероприятиях в республике. По его словам, в сети появились видео, снятые на полуострове, на которых участники распевают националистические песни.
Аксёнов назвал предательским поведением скандирование проукраинских лозунгов
  • РИА Новости

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — сказал Аксёнов.

Он назвал подобное поведение предательством по отношению к России и ко всем тем, «кто сегодня ценой своей жизни защищает мир».

«А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — говорится в его сообщении в Telegram.

По всем фактам в связи с этим будут проведены проверки, отметил он.

«Предлагаю подумать над тем, что бы сделали националисты с жителями Украины, которые гимн Российской Федерации или выступления российских певцов выкладывали... в открытом доступе», — добавил Аксёнов.

В июне Госдума России приняла в первом чтении законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.

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