Аксёнов назвал предательским поведением скандирование проукраинских лозунгов
- РИА Новости
«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — сказал Аксёнов.
Он назвал подобное поведение предательством по отношению к России и ко всем тем, «кто сегодня ценой своей жизни защищает мир».
«А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят», — говорится в его сообщении в Telegram.
По всем фактам в связи с этим будут проведены проверки, отметил он.
«Предлагаю подумать над тем, что бы сделали националисты с жителями Украины, которые гимн Российской Федерации или выступления российских певцов выкладывали... в открытом доступе», — добавил Аксёнов.
В июне Госдума России приняла в первом чтении законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.