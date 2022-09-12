Полиция ведёт розыск участников оргии на пляже в Туапсе

Кубанская полиция разыскивает участников непристойных действий сексуального характера на публичном пляже в Туапсе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают участников инцидента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что розыск связан с появившимся в интернете видео, где четыре человека участвуют в непристойных действиях посреди дня на пляже в Туапсе. По имеющимся данным, среди очевидцев происходящего также были дети.

Ранее в УМВД России по Севастополю сообщили об аресте мужчины, который прилюдно занимался сексом в одном из ночных клубов города.

В августе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ужесточить наказание за намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах.