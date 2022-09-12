Врач-терапевт Романенко назвала признаки начинающегося инфаркта
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Об этом она заявила в интервью «Москве 24».
«Это такая острая, пронзительная боль, которая не даёт человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении», — рассказала врач.
По её словам, кроме острых болей в области груди, признаками инфаркта могут стать падение давления, резкое ухудшение состояния, слабость, испарина.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.