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Врач-терапевт Романенко назвала признаки начинающегося инфаркта

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Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала первый признак начинающегося инфаркта. По словам специалиста, предынфарктное состояние часто сопровождается болевыми ощущениями.
Врач-терапевт Романенко назвала признаки начинающегося инфаркта
  • Gettyimages.ru

Об этом она заявила в интервью «Москве 24».

«Это такая острая, пронзительная боль, которая не даёт человеку двигаться, то есть он не может идти, а просто замирает в каком-то положении», — рассказала врач.

По её словам, кроме острых болей в области груди, признаками инфаркта могут стать падение давления, резкое ухудшение состояния, слабость, испарина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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