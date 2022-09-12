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Спасатель Ильин предупредил, что укус насекомого может вызвать потерю сознания

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Руководитель проекта «Первая помощь: просто и правильно», участник проекта «Спасатель.Рядом» Павел Ильин рассказал, что обычный укус насекомого порой может вызвать потерю сознания и другие состояния, требующие оказания помощи.
Спасатель Ильин предупредил, что укус насекомого может вызвать потерю сознания
  • Gettyimages.ru

В разговоре с РИАМО Ильин призвал никак не воздействовать на место укуса, так как яд уже проник в организм и в рамках первой помощи с этим ничего нельзя сделать.

Если у пострадавшего нет сознания и дыхания, следует провести ему сердечно-лёгочную реанимацию. Если дыхание есть, необходимо уложить пострадавшего на бок. На место укуса можно наложить повязку.

«Дальше мы вызываем скорую помощь, если мы считаем, что это требуется. Если у этого человека есть аллергия и мы знаем об этом, то, конечно, стоит сообщить специалистам скорой помощи обо всём подробно», — уточнил эксперт.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.

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