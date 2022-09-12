Экономист Клопенко сообщил о возможном росте тарифов ОСАГО для «аварийных» водителей
Как сообщает агентство «Прайм», новые правила вступили в силу с 11 сентября из-за быстрого роста стоимости запасных запчастей для автомобилей и повышения стоимости ремонта.
«Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых «аварийных» водителей, так что если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет», — сказал Клопенко.
Ранее Минюст зарегистрировал указание Банка России о повышении цены полиса ОСАГО с 13 сентября для аварийных водителей.
Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз.