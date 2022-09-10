Мотопараплан совершил жёсткую посадку в Ивановской области

Один человек пострадал в результате жёсткой посадки мотопараплана в Кинешме Ивановской области.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.

«В 20:55 10 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о жёсткой посадке мотопараплана... Имеется пострадавший», — говорится в заявлении.

Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекались четыре единицы техники и 10 человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при крушении мотопараплана под Пермью.