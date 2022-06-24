Один человек погиб при крушении мотопараплана под Пермью

Короткая ссылка
В деревне Мыльники Кунгурского района Пермского края произошло крушение мотопараплана под управлением одного из местных жителей.
Один человек погиб при крушении мотопараплана под Пермью
  • © Уральская транспортная прокуратура

«Произошло крушение мотопараплана под управлением местного жителя, который в результате происшествия скончался на месте. Предварительная причина происшествия — запутывание строп», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

На месте происшествия работают сотрудники оперативной группы, также выехал транспортный прокурор.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения параплана в Омской области погибли два человека.

СК возбудил дело по факту случившегося.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить