Один человек погиб при крушении мотопараплана под Пермью
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«Произошло крушение мотопараплана под управлением местного жителя, который в результате происшествия скончался на месте. Предварительная причина происшествия — запутывание строп», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.
На месте происшествия работают сотрудники оперативной группы, также выехал транспортный прокурор.
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что в результате крушения параплана в Омской области погибли два человека.
СК возбудил дело по факту случившегося.