Один человек погиб при крушении мотопараплана под Пермью

В деревне Мыльники Кунгурского района Пермского края произошло крушение мотопараплана под управлением одного из местных жителей.

«Произошло крушение мотопараплана под управлением местного жителя, который в результате происшествия скончался на месте. Предварительная причина происшествия — запутывание строп», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

На месте происшествия работают сотрудники оперативной группы, также выехал транспортный прокурор.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения параплана в Омской области погибли два человека.

СК возбудил дело по факту случившегося.