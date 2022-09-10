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В Москве в День города можно будет попробовать традиционные столичные угощения

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Традиционные столичные угощения в честь 875-летия Москвы можно будет попробовать на специальных праздничных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».
В Москве в День города можно будет попробовать традиционные столичные угощения
  • РИА Новости

«На фестивальных площадках гостям предложат блюда, которые и готовили к царскому столу, и подавали в московских трактирах: здесь будут и уха, и селянка, и скоблянка, и калачи», — говорится в сообщении.

Специальные площадки с угощениями будут открыты на Манежной площади, площади Революции, Тверской улице, а также в других районах города.

10 и 11 сентября Москва отметит 875-летие со дня своего основания.

В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.

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