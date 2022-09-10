В Москве в День города можно будет попробовать традиционные столичные угощения
- РИА Новости
«На фестивальных площадках гостям предложат блюда, которые и готовили к царскому столу, и подавали в московских трактирах: здесь будут и уха, и селянка, и скоблянка, и калачи», — говорится в сообщении.
Специальные площадки с угощениями будут открыты на Манежной площади, площади Революции, Тверской улице, а также в других районах города.
10 и 11 сентября Москва отметит 875-летие со дня своего основания.
В праздничные дни Московский метрополитен и МЦК будут работать круглосуточно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.