Скончался главный конструктор самолётов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

Главный конструктор пассажирских самолётов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров 9 сентября скончался на 70-м году жизни.

«Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович», — говорится в сообщении Объединённой авиастроительной компании в Telegram.

Отмечается, что с 2008 года Мухтаров находился на должности главного конструктора ПАО «Ил».

В июле 2021 года в возрасте 62 лет умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.

В сентябре 2020 года сообщалось, что авиаконструктор Александр Шенгардт, участвовавший в разработке самолётов марки «Ту», в том числе отечественного пассажирского лайнера Ту-154, скончался в возрасте 95 лет.