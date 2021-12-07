Умер Герой СССР Гурген Карапетян

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Лётчик-испытатель вертолётов Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер в возрасте 84 лет.
Умер Герой СССР Гурген Карапетян
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Об этом сообщается на сайте «Вертолёты России».

«Вся жизнь Гургена Рубеновича была посвящена служению Родине и авиации. При его участии множество вертолётов нашли свой путь в небо, а некоторые из них поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолётостроение... Добрая, светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов.

В июле в возрасте 62 лет умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.

В сентябре 2020 года сообщалось, что авиаконструктор Александр Шенгардт, участвовавший в разработке самолётов марки «Ту», в том числе отечественного пассажирского лайнера Ту-154, скончался в возрасте 95 лет.

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