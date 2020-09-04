Умер авиаконструктор Александр Шенгардт
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«Руководство и коллектив ПАО «Туполев» выражают глубочайшие соболезнования в связи с уходом из жизни старейшего сотрудника — одного из ключевых конструкторов самолётов марки «Ту» Александра Сергеевича Шенгардта», — говорится в сообщении пресс-службы.
Шенгардт проработал в конструкторском бюро более 70 лет и участвовал в создании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-154 и боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95 и Ту-22.
В 1997 году за активное участие в разработках и создании новейших образцов авиационной техники удостоился звания «заслуженный конструктор России».
Прощание с Шенгардтом состоится во вторник, 8 сентября.
30 декабря 2019 года умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк.