Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
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- РИА Новости
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
В компании назвали Близнюка выдающимся авиационным конструктором, который внёс неоценимый вклад в развитие отечественного авиастроения.
В апреле умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ имени С.В. Ильюшина Генрих Новожилов.
Новожилов — создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114.
Он был генеральным конструктором ОКБ имени С.В. Ильюшина с 1970 по 2005 год.