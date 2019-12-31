Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

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Главный конструктор стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк умер в возрасте 91 года, сообщили в пресс-службе «Туполева».
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.

В компании назвали Близнюка выдающимся авиационным конструктором, который внёс неоценимый вклад в развитие отечественного авиастроения.

В апреле умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор ОКБ имени С.В. Ильюшина Генрих Новожилов

Новожилов — создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114.

Он был генеральным конструктором ОКБ имени С.В. Ильюшина с 1970 по 2005 год.

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