Хирург Мударисов назвал повышенное брюшное давление одним из факторов появления грыжи
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«Пупочная грыжа чаще встречается у женщин. С возрастом уменьшается эластичность соединительной ткани, уменьшается тонус мышц, появляются некоторые хронические заболевания органов брюшной полости — всё это предрасполагает к тому, что грыжа может себя проявить», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, для людей гиперстенического телосложения характерны диафрагмальные и пупочные грыжи, а один из главных факторов появления грыжи — это повышенное внутрибрюшное давление.
«Повышение брюшного давления может появиться из-за тяжёлого физического труда, спорта высоких достижений, это и заболевания ЖКТ», — добавил Мударисов.
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