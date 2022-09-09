Хирург Мударисов назвал повышенное брюшное давление одним из факторов появления грыжи

Врач-хирург, заместитель главврача по хирургической помощи ГКБ №52 Ринат Мударисов рассказал о возможных причинах появления грыжи.

«Пупочная грыжа чаще встречается у женщин. С возрастом уменьшается эластичность соединительной ткани, уменьшается тонус мышц, появляются некоторые хронические заболевания органов брюшной полости — всё это предрасполагает к тому, что грыжа может себя проявить», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для людей гиперстенического телосложения характерны диафрагмальные и пупочные грыжи, а один из главных факторов появления грыжи — это повышенное внутрибрюшное давление.

«Повышение брюшного давления может появиться из-за тяжёлого физического труда, спорта высоких достижений, это и заболевания ЖКТ», — добавил Мударисов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.