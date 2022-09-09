Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильём военнослужащих

Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с членами Совбеза предложил рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих.

«У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильём военнослужащих Вооружённых сил России и других войск, воинских формирований», — сказал глава государства.

Ранее Минобороны России подготовило проект указа о дополнительной поддержке военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине. В соответствии с документом предлагается выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе.

Также губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников спецоперации на Украине.