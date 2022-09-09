Путин на совещании Совбеза поднял вопрос об обеспечении жильём военнослужащих
«У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильём военнослужащих Вооружённых сил России и других войск, воинских формирований», — сказал глава государства.
Ранее Минобороны России подготовило проект указа о дополнительной поддержке военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине. В соответствии с документом предлагается выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе.
Также губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников спецоперации на Украине.