В Приморье предложили ввести сертификаты на туристический кешбэк для семей участников СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил ввести именные сертификаты на туристический кешбэк для семей и детей участников спецоперации на Украине.

Соответствующее предложение он выдвинул в ходе семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума.

«Вопросы, которые необходимо отметить, — это связанные с рациональным использованием кешбэка... Предусмотреть, может быть, именные сертификаты для семей и детей военнослужащих, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кожемяко, кешбэк должен также предусматривать возможности походов по экотропам, знакомства с бытом малочисленных народов и в целом стать более гибким.

Ранее Минобороны России подготовило проект указа о дополнительной поддержке военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине. В соответствии с документом предлагается выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе.