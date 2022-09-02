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В России предложили выдавать земельные участки отличившимся участникам спецоперации

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Минобороны России подготовило проект указа о дополнительной поддержке военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине. В соответствии с документом предлагается выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и Севастополе.
В России предложили выдавать земельные участки отличившимся участникам спецоперации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Проект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.

В Минобороны подчеркнули, что данная инициатива предоставит дополнительную социальную поддержку российским военным, отличившимся в ходе СВО на Украине.

В документе сказано, что данная мера должна распространяться и на ветеранов спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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