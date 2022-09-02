В России предложили выдавать земельные участки отличившимся участникам спецоперации
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Проект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных актов.
В Минобороны подчеркнули, что данная инициатива предоставит дополнительную социальную поддержку российским военным, отличившимся в ходе СВО на Украине.
В документе сказано, что данная мера должна распространяться и на ветеранов спецоперации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.