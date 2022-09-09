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Медведев предупредил, что ООН может постигнуть участь Лиги Наций

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что ООН может постигнуть участь Лиги Наций.
Медведев предупредил, что ООН может постигнуть участь Лиги Наций
  • РИА Новости

«Американцы намедни выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения «статус-кво», — написал он в Telegram.

По его словам, компромиссы бывают разные.

«Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — продолжил Медведев.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН поднимут тему реформы Совета Безопасности.

Российский лидер Владимир Путин также призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.

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