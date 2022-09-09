Медведев предупредил, что ООН может постигнуть участь Лиги Наций
- РИА Новости
«Американцы намедни выступили за некие «компромиссы в реформировании» Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения «статус-кво», — написал он в Telegram.
По его словам, компромиссы бывают разные.
«Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций», — продолжил Медведев.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН поднимут тему реформы Совета Безопасности.
Российский лидер Владимир Путин также призвал подумать, как сделать ООН более сбалансированной.