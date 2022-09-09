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Кабмин России возобновил временный запрет на экспорт семян рапса

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Российское правительство возобновило временный запрет на экспорт семян рапса до 28 февраля 2023 года.
Кабмин России возобновил временный запрет на экспорт семян рапса
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте камбина.

«Возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа текущего года.

«В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики», — отмечается в заявлении. 

Вместе с этим российское правительство продлило срок действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых, соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве.

«Ставка останется на уровне 20%, но не менее $100 за 1 т. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года», — сообщает правительство.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки сельхозпроизводителей.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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