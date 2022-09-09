Кабмин России возобновил временный запрет на экспорт семян рапса
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте камбина.
«Возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.
Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа текущего года.
«В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим российское правительство продлило срок действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых, соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве.
«Ставка останется на уровне 20%, но не менее $100 за 1 т. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года», — сообщает правительство.
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