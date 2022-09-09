Кабмин России возобновил временный запрет на экспорт семян рапса

Российское правительство возобновило временный запрет на экспорт семян рапса до 28 февраля 2023 года.

Об этом говорится на сайте камбина.

«Возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа текущего года.

«В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим российское правительство продлило срок действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых, соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве.

«Ставка останется на уровне 20%, но не менее $100 за 1 т. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года», — сообщает правительство.

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