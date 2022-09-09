Погибшую Ольгу Качуру изобразили на одном из барельефов мемориала комплекса «Саур-Могила»
Он подчеркнул, что каждое лицо на обелиске — это реальные герои.
«Когда случилась трагедия и погибла легендарная Корса, уже было непонятно, можно ли успеть? Но скульпторы успели. Они остановили работу и успели сделать так, что Корса тоже есть на обелиске», — цитирует Кириенко РИА Новости.
Президент России в выступлении по случаю открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР ранее отметил, что воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории».
Он подчеркнул, что ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточённых боёв отбили высоту, повторив подвиг предков.