Врач Мескина призвала вакцинироваться от гриппа

Врач-инфекционист Елена Мескина призвала вакцинироваться от гриппа.

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что прививка в сезон простуд нужна всем категориям граждан — подросткам, пожилым, людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.

«Прежде чем сделать вакцину, лучше проконсультироваться с врачом и исключить у себя наличие гриппа и ОРВИ», — сказала эксперт.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.