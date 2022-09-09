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Ревматолог Королёв рассказал о разнице между артритом и артрозом

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Директор Института лимфологии СО РАН Максим Королёв рассказал о разнице между артритом и артрозом.
Ревматолог Королёв рассказал о разнице между артритом и артрозом
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Bradbury

«Как быстро понять, артрит у тебя или артроз? Всё, что связано с воспалением (артрит), болит утром, сопряжено с утренней скованностью, нестероидные противовоспалительные препараты помогают, нагрузка облегчает боль. При артрозах всё болит вечером, нагрузка не помогает, а ухудшает состояние, нестероидные противовоспалительные препараты малоэффективны», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, артрит может начаться в любом возрасте, а пик заболеваемости приходится на 40 лет.

Как отметил Королёв, ревматические заболевания занимают уверенное четвёртое место по случаям временной нетрудоспособности во всём мире.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News рассказала, что людям с индивидуальной чувствительностью к кофе стоит от него отказаться.

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