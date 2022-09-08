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Диетолог Поляков посоветовал в холодное время выпивать не менее 1,5 л жидкости в день

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Диетолог, эндокринолог Антон Поляков напомнил, что включать воду в ежедневный рацион необходимо для регуляции обменных процессов и улучшения качества жизни.
Диетолог Поляков посоветовал в холодное время выпивать не менее 1,5 л жидкости в день
  • Gettyimages.ru
  • © Kentaroo Tryman

Оптимальное количество жидкости в день высчитывается по формуле: 30 мл воды на 1 кг массы тела.

«Например, если вес человека 100 кг, то в норме необходимо потреблять не менее 3 л жидкости, в том числе и той, которая содержится в продуктах питания — овощах, фруктах», — объяснил Поляков в интервью «Вечерней Москве».

Если говорить о воде в чистом виде, то, по словам диетолога, в холодное время года рекомендуется выпивать не менее 1,5 л в день, а в тёплое — до 2—3 л.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в разговоре с URA.RU рассказал о пользе оливкового масла.

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