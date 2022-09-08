В Москве стартовал пилотный проект внедрения цифрового паспорта поликлиник

Проект по внедрению цифрового паспорта поликлиник запустили в пилотном режиме в девяти столичных медицинских учреждениях.

Главврачи и их заместители смогут в режиме онлайн отслеживать информацию по всем филиалам и прикреплённым пациентам, передаёт НТВ.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, по окончании пилотного этапа сервис будет запущен во всех амбулаториях Москвы. Это позволит повысить эффективность работы медучреждений.

Благодаря цифровому паспорту руководители поликлиник смогут оценивать и анализировать большой объём медицинских данных, который ранее хранился только на бумажных носителях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.