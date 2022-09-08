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Политолог Орлов оценил новые предложенные меры поддержки детей с инвалидностью

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал предложение заслуженного юриста России Ивана Соловьёва упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью.
Политолог Орлов оценил новые предложенные меры поддержки детей с инвалидностью
  • Gettyimages.ru

«Конечно, родителей, ухаживающих и воспитывающих ребёнка с инвалидностью, нужно поддержать, сделать всё, чтобы облегчить им жизнь, чтобы у них не опустились руки, ведь у них очень непростая миссия», — считает политолог.

Он уверен, что для них нужно убрать «все бюрократические преграды».

Ранее председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью.

Собеседник RT напомнил, что, согласно ст. 262 Трудового кодекса, одному из родителей для ухода за таким ребёнком предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.

При этом, по словам юриста, если, например, мать ребёнка захочет оформить такие дни, то ей необходимо предоставить справку с места работы отца о том, что на момент обращения он не использовал эти выходные в этом же месяце. 

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