Мантуров заявил о планах китайского бренда Haval расширить модельный ряд в России

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что китайский автопроизводитель Haval расширит свой модельный ряд в России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Коллеги имеют планы дальнейшего расширения и модельного ряда, и своих производственных возможностей», — сказал Мантуров.

Отмечается, что компания владеет производственной площадкой в Тульской области.

В Минпромторге также сообщили, что локализация производства автомобилей Haval в России через шесть лет должна превысить 80%.

Ранее Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.

В августе также стало известно, что в России зарегистрировано почти 830 тысяч китайских легковых машин.