военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мантуров заявил о планах китайского бренда Haval расширить модельный ряд в России

Короткая ссылка
Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что китайский автопроизводитель Haval расширит свой модельный ряд в России.
Мантуров заявил о планах китайского бренда Haval расширить модельный ряд в России
  • Legion-Media

Об этом пишет РИА Новости.

«Коллеги имеют планы дальнейшего расширения и модельного ряда, и своих производственных возможностей», — сказал Мантуров.

Отмечается, что компания владеет производственной площадкой в Тульской области.

В Минпромторге также сообщили, что локализация производства автомобилей Haval в России через шесть лет должна превысить 80%.

Ранее Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.

В августе также стало известно, что в России зарегистрировано почти 830 тысяч китайских легковых машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить