Мантуров заявил о планах китайского бренда Haval расширить модельный ряд в России
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Об этом пишет РИА Новости.
«Коллеги имеют планы дальнейшего расширения и модельного ряда, и своих производственных возможностей», — сказал Мантуров.
Отмечается, что компания владеет производственной площадкой в Тульской области.
В Минпромторге также сообщили, что локализация производства автомобилей Haval в России через шесть лет должна превысить 80%.
Ранее Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.
В августе также стало известно, что в России зарегистрировано почти 830 тысяч китайских легковых машин.