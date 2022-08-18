В России зарегистрировано почти 830 тысяч китайских легковых машин

В России зарегистрировано 829,8 тыс. китайских легковых машин, что составляет 1,8% от общего количества зарегистрированных в стране автомобилей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, 27,8% китайских машин — это автомобили марки Chery (231,1 тыс.).

Марки Geely и Lifan представлены в объёме 159,4 тыс. и 153,2 тыс. соответственно.

Далее следуют бренды Great Wall (118,7 тыс.) и Haval (82,4 тыс.).

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