В России зарегистрировано почти 830 тысяч китайских легковых машин
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По оценке экспертов, 27,8% китайских машин — это автомобили марки Chery (231,1 тыс.).
Марки Geely и Lifan представлены в объёме 159,4 тыс. и 153,2 тыс. соответственно.
Далее следуют бренды Great Wall (118,7 тыс.) и Haval (82,4 тыс.).
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.