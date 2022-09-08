Минфин: госкомпании обяжут разработать планы избавления от «токсичных» валют

Правительство России обяжет государственные компании разработать планы действий по избавлению от «токсичных» валют. Об этом в интервью РБК сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«Мы в итоге готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать», — рассказал Моисеев.

В качестве возможных способов избавления от «токсичной» валюты он назвал закупку на них импортных товаров или погашение ими облигаций.

Моисеев также заявил, что основной альтернативой доллару и евро является юань.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.

Специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.