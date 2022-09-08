В Минфине рассказали о валютах на замену доллару и евро в России

Основной альтернативой доллару и евро является юань, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара», — цитирует РБК Моисеева.

По его словам, рассматриваются также дирхам (валюта ОАЭ) и ряд валют более мелких рынков.

Он отметил, что валюта для распространения в обороте страны должна обладать такими свойствами как волатильность, ликвидность.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.