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Зампред ЦБ Тулин объяснил хранение резервов России в долларах и евро

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Первый зампредседателя ЦБ России Дмитрий Тулин объяснил, почему российский финансовый регулятор сознательно хранил часть резервов в долларах и евро.
Зампред ЦБ Тулин объяснил хранение резервов России в долларах и евро
  • Gettyimages.ru
  • © DUEL

Как он отметил в интервью РБК, именно эти валюты активно используются в платёжном обороте страны.

«Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платёжном обороте страны», — объяснил Тулин.

Он уточнил, что Банк России с 2015 года планомерно занимался созданием и формированием двух типов резервов, один из которых предназначался для мирного времени, а другой — для чрезвычайных ситуаций.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.

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