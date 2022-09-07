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Психолог Гамаюн посоветовала прибегнуть к цветотерапии для избавления от осенней хандры

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Психолог Элена Гамаюн дала советы по борьбе с осенней хандрой.
Психолог Гамаюн посоветовала прибегнуть к цветотерапии для избавления от осенней хандры
  • Gettyimages.ru
  • © Lucy Lambriex

В беседе с Life.ru она заявила, что один из эффективных способов — цветотерапия.

«Можно купить домой более яркое покрывало, поменять шторы на более яркие, какими-то плакатами украсить дом. Можно купить весёлое постельное бельё — жизнерадостное, летнее. Также рекомендую сделать свет в доме ярче, особенно вечером. В общем, сделать более ярким и позитивным настрой в доме», — пояснила Гамаюн.

По её словам, поднимают настроение и занятия танцами.

Также эксперт советует слушать весёлую и жизнерадостную музыку.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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