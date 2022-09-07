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Терапевт Романенко посоветовала не переохлаждаться осенью

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Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала не переохлаждаться в осенний период.
Терапевт Романенко посоветовала не переохлаждаться осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с сайтом «Москва 24» она объяснила, что при переохлаждении у человека может возникнуть спазм сосудов.

«Наша слизистая становится сухой, и микробы легко проникают через эти оболочки», — сказала Романенко.

Она также порекомендовала не контактировать с заболевшими, а если у человека уже появились симптомы простуды, то врач посоветовала полоскать горло и промывать нос.

«Тем самым вы смоете возбудителей со слизистой верхних дыхательных путей», — уточнила Романенко.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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