Терапевт Романенко посоветовала не переохлаждаться осенью
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В беседе с сайтом «Москва 24» она объяснила, что при переохлаждении у человека может возникнуть спазм сосудов.
«Наша слизистая становится сухой, и микробы легко проникают через эти оболочки», — сказала Романенко.
Она также порекомендовала не контактировать с заболевшими, а если у человека уже появились симптомы простуды, то врач посоветовала полоскать горло и промывать нос.
«Тем самым вы смоете возбудителей со слизистой верхних дыхательных путей», — уточнила Романенко.
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