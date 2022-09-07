Терапевт Романенко посоветовала не переохлаждаться осенью

Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала не переохлаждаться в осенний период.

В беседе с сайтом «Москва 24» она объяснила, что при переохлаждении у человека может возникнуть спазм сосудов.

«Наша слизистая становится сухой, и микробы легко проникают через эти оболочки», — сказала Романенко.

Она также порекомендовала не контактировать с заболевшими, а если у человека уже появились симптомы простуды, то врач посоветовала полоскать горло и промывать нос.

«Тем самым вы смоете возбудителей со слизистой верхних дыхательных путей», — уточнила Романенко.

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