Прокуратура заявила о возбуждении дела на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре

Прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела в отношении матери двух девочек, которые попали под мусоровоз в Истре.

«Истринская городская прокуратура направила материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании матери девочек... Дети пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода и в момент наезда автомобиля находились без сопровождения взрослых», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК России «Оставление в опасности».

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре мусоровоз наехал на двух детей, в результате чего один ребёнок скончался, второй был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что суд в рамках меры пресечения запретил водителю соответствующего мусоровоза управлять транспортом.