ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 339 самолётов российского производства

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолётов российского производства.

«Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — сообщается на сайте ОАК.

Отмечается, что соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолётов МС-21, 89 самолётов Superjet-New и 40 Ту-214 на период с 2023 по 2030 год.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания планирует заключить контракты на закупку 323 отечественных самолётов.