военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ОАК и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 339 самолётов российского производства

Короткая ссылка
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолётов российского производства.

«Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства», — сообщается на сайте ОАК.

Отмечается, что соглашение предусматривают передачу группе «Аэрофлот» на условиях аренды 210 самолётов МС-21, 89 самолётов Superjet-New и 40 Ту-214 на период с 2023 по 2030 год.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания планирует заключить контракты на закупку 323 отечественных самолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить