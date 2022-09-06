Психолог Макарова рассказала, что письмо от руки развивает детский интеллект

Специалист высшей категории, клинический психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Елена Макарова рассказала, что для детского развития очень важно писать от руки, поэтому необходимо стимулировать у детей это желание.

Один из основных плюсов письма от руки — развитие мелкой моторики, отмечает специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«При письме наш мозг функционирует очень согласованно, это развивает его отдельные зоны, которые отвечают за мелкие движения, за контроль над ними. Также письмо способствует развитию соседствующих областей, влияющих на формирование речи. В письме участвуют процессы внимания, памяти, мышления», — подчеркнула Макарова.

Также письмо от руки способствует развитию интеллекта. Специалист посоветовала развивать у ребёнка интерес к письму в игровой форме.

Ранее врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой КОГБУЗ ККБ №7, эксперт по иммунопрофилактике Галина Маркова в беседе с URA.RU назвала режим дня самым главным для здоровья школьников.