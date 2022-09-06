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Глава Ростуризма попросила Путина дать поручение по запуску электронных виз

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Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила российского президента Владимира Путина дать поручение по запуску механизма электронных виз.
Глава Ростуризма попросила Путина дать поручение по запуску электронных виз
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом Догузова сказала в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в России» в рамках Восточного экономического форума.

«Владимир Владимирович, просим вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного всеми механизма», — приводит её слова ТАСС.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень государств, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию.

До этого Путин подписал указ о том, что с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится режим электронной визы. Эта система также действовала на Дальнем Востоке и в Калининградской области.

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