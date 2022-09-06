Врач Генварская рассказала, что обладатели рыжих волос седеют незаметнее остальных

Врач-сексолог, психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Диана Генварская рассказала, что у рыжих людей в структуре волоса практически отсутствует пигмент эумеланин, благодаря чему они меньше подвержены седине.

«Цвет волос определяют два пигмента — эумеланин и феомеланин. Если в структуре волос преобладает эумеланин, то будут темные волосы, если феомеланин, то будут волосы с рыжим оттенком. У рыжих людей в структуре волоса эумеланина практически нет», — уточнила врач в беседе с РИАМО.

При этом, по её словам, чем человек становится старше, тем меньше феомеланина производят волосяные фолликулы.

«Поэтому рыжие сложнее седеют, медленнее теряют пигмент. С возрастом волосы меняются от ярко-рыжего до бледно-золотистого», — заключила Генварская.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.