Врач Генварская рассказала, что обладатели рыжих волос седеют незаметнее остальных
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«Цвет волос определяют два пигмента — эумеланин и феомеланин. Если в структуре волос преобладает эумеланин, то будут темные волосы, если феомеланин, то будут волосы с рыжим оттенком. У рыжих людей в структуре волоса эумеланина практически нет», — уточнила врач в беседе с РИАМО.
При этом, по её словам, чем человек становится старше, тем меньше феомеланина производят волосяные фолликулы.
«Поэтому рыжие сложнее седеют, медленнее теряют пигмент. С возрастом волосы меняются от ярко-рыжего до бледно-золотистого», — заключила Генварская.
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