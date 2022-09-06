военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВЦИОМ: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Большинство россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
ВЦИОМ: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Мнения о цели, преследуемой Россией в ходе спецоперации, среди россиян разделились. Так, 39% заявили, что Москва таким образом намерена защитить страну, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на территории государства. Ещё 20% убеждены, что целью является защита населения Донбасса. Порядка 17% респондентов считают, что Россия намерена изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, и 7% уверены, что цель сводится к оккупации соседней страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить