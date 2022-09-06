ВЦИОМ: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине

Большинство россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

«В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение, 18% скорее не поддерживают, еще 12% затруднялись с ответом», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Мнения о цели, преследуемой Россией в ходе спецоперации, среди россиян разделились. Так, 39% заявили, что Москва таким образом намерена защитить страну, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на территории государства. Ещё 20% убеждены, что целью является защита населения Донбасса. Порядка 17% респондентов считают, что Россия намерена изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов, и 7% уверены, что цель сводится к оккупации соседней страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о консолидации граждан вокруг президента России Владимира Путина в 2022 году на фоне беспрецедентных событий вокруг страны.

Как отмечал Путин в апреле, российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.