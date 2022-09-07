В России предложили ввести обязательное оформление завещания при повторном браке

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что наследниками первой очереди по закону являются дети, супруги и родители наследодателя. При этом равные права с детьми имеют как супруги, которые приходятся им родителями, так и супруги от повторных браков, не состоящие с детьми в родстве.

Нередко данные ситуации, когда после смерти наследодателя остаются дети от первого брака и супруг(а) от второго, заканчиваются конфликтами, в том числе и судебными разбирательствами, в результате желания одной из сторон оспорить право других наследников на имущество, добавил Орлов.

Он уточнил, что дети наследодателя могут указывать на то, что наследуемое имущество возникло задолго до того, как их родитель вступил в повторный брак, ссылаться на устные прижизненные обещания наследодателя и т. д.

В итоге весь процесс наследования имущества превращается в огромную массу проблем, которых могло бы не быть, будь наследодателем составлено при жизни завещание, отметил Орлов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения обязанности для лиц, имеющих детей от первого брака и повторно вступающих в брачные отношения, составлять завещание», — говорится в тексте обращения.

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